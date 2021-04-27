General Electric отчиталась о чистом убытке в первом квартале

США 27 апреля 2021 17:17 (UTC+04:00)
General Electric отчиталась о чистом убытке в первом квартале

Чистый убыток американского диверсифицированного технологического концерна General Electric Co. (GE) в прошлом квартале составил 2,874 миллиарда долларов против прибыли в 6,156 миллиарда за аналогичный период годичной давности. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,33 доллара против прибыли в 0,7 доллара за акцию за аналогичный период годичной давности. Выручка за отчетный период составила 17,118 миллиарда долларов, что на 12% ниже показателя год назад. Аналитики ожидали показателя на уровне 17,53 миллиарда долларов.

"Я горжусь хорошими результатами команды GE за первый квартал, несмотря на все еще сложные условия для авиационного подразделения компании. Я уверен, что мы располагаем хорошими возможностями для обеспечения роста прибыльности, достижения высокой маржи свободного денежного потока на уровне 7-9% с течением времени и создания прибыли для акционеров в долгосрочной перспективе", — приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров компании Х. Лоуренса Калпа-младшего (H. Lawrence Culp, Jr).

Компания ожидает, что по итогам года скорректированная прибыль на акцию составит 0,15-0,25 доллара.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.

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