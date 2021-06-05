Facebook заморозил аккаунты Трампа до января 2023 года

Компания Facebook сообщила в пятницу, что действие аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в этой социальной сети и в Instagram приостановлено на два года, начиная с 7 января 2021 года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы приостанавливаем его аккаунты на два года, начиная с даты изначального приостановления – с 7 января этого года", - говорится в сообщении вице-президента Facebook по международным делам и связям с общественностью Ника Клегга.

По словам Клегга, такое решение принято после того, как совет по надзору за контентом в Facebook подверг критике "бессрочную" блокировку аккаунтов Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января этого года. В совете заявили, что "для Facebook неуместно вводить неопределенное наказание в виде приостановления аккаунтов на неопределенный срок".

"Сегодня мы объявляем о новых протоколах правоприменения, которые будут использоваться в таких исключительных случаях, как этот, и подтверждаем временные санкции в соответствии с этими протоколами, которые мы применяем именно к аккаунту господина Трампа", - отмечается в сообщении.