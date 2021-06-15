Число умерших из-за коронавируса в США превысило 600 тыс.

Число умерших из-за последствий заражения коронавирусом в США достигло во вторник 600 039. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в США коронавирусом заразились 33 478 513 человек.