Число умерших из-за коронавируса в США превысило 600 тыс.

США 15 июня 2021 23:35 (UTC+04:00)
Число умерших из-за коронавируса в США превысило 600 тыс.

Число умерших из-за последствий заражения коронавирусом в США достигло во вторник 600 039. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в США коронавирусом заразились 33 478 513 человек.

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