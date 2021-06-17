Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июня, поднялось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 412 тысяч. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 359 тысяч.

Показатель за неделю, завершившуюся 5 июня, был пересмотрен до 375 тысяч с 376 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 8 тысяч с показателя прошлой недели — до 395 тысяч. Это самый низкий уровень с 14 марта 2020 года, когда он составлял 225,5 тысячи человек.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 июня, выросло на 1 тысячу с показателя предыдущей недели — до 3,518 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,517 миллиона с 3,499 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.