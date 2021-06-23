Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки
Американская корпорация Google устанавливает на телефоны пользователей программу MassNotify, которую невозможно удалить. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом пишет The Verge.
Эта программа отслеживает контакты с больными коронавирусом.
Делает это приложение без разрешения и уведомлений. Сама же программа скрывается под совершенно другим названием, это мешает ее поиску и удалению из системы.
Google ставит MassNotify в принудительном порядке на Android-смартфоны: эта утилита нужна для предупреждения владельцев телефонов о том, что они могли заразиться коронавирусом из-за находящегося рядом с ними инфицированного.
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Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона
Издание поясняет, что изначально MassNotify создавали для жителей штата Массачусетс (США), но сейчас Google устанавливает его без согласия пользователей и в фоновом режиме.
Издание особо подчеркивает: после попадания в память телефона удалить MassNotify стандартными средствами программного обеспечения Android невозможно.
Также сообщается, что программы нет в списке установленных утилит ни в самом смартфоне, ни в магазине Google Play.
Отмечается, что запустить приложение и увидеть интерфейс пользователи не могут, так как программа работает в фоне.
MassNotify запустили в середине июня 2021 года и началось его распространение в Массачусетсе. Пользователи сразу стали жаловаться: оно устанавливается без каких-либо уведомлений, в том числе и на телефоны несовершеннолетних.
Google утверждает: наличие MassNotify в перечне установленных на смартфон приложений еще не говорит о том, что программа включена и работает. По словам представителей компании, это значит, что она теперь просто встроена в систему.