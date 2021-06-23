Псаки заявила, что сроки вывода ВС США из Афганистана не изменятся

Сроки вывода американских военнослужащих из Афганистана не изменятся. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее спросили, ожидается ли изменение сроков вывода ВС США из Афганистана в связи с тем, что 25 июня американский президент Джо Байден встретится в Вашингтоне с афганским коллегой Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. "Не ожидается, что сроки вывода войск к сентябрю изменятся. Они [сроки], конечно же, контролируются нашим министерством обороны", - отметила Псаки.

По ее словам, в пятницу Байден на переговорах с Гани "подтвердит свои обязательства работать с правительством Афганистана, чтобы продолжать оказывать гуманитарную поддержку, а не только обеспечивать безопасность".

Пресс-секретарь Белого дома также рассказала, что США начинают в ближайшее время эвакуировать часть граждан Афганистана, оказывавших помощь американским войскам и работавших прежде всего переводчиками. "Это люди, которые сыграли невероятно мужественную роль в оказании помощи Соединенным Штатам в различные периоды нашей недавней истории, - добавила Псаки. - Мы оформляем и выводим людей рекордными темпами. В настоящее время мы работаем с Конгрессом над рационализацией некоторых требований, которые замедляют этот процесс. Мы проводим тщательное планирование потенциальной эвакуации, если она станет необходимой".

Она отказалась комментировать сообщения в американских СМИ, согласно которым, разведсообщество считает, что власти Афганистана могут потерпеть крах уже через полгода после вывода войск США.

14 апреля Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.