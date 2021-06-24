Байден выдвинет Синди Маккейн на должность представителя США при ФАО ООН

Президент США Джо Байден намерен выдвинуть вдову сенатора-республиканца Джона Маккейна, умершего в 2018 году, Синди Маккейн на должность представителя США при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других учреждениях системы ООН, расположенных в Риме. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, в сообщении отмечается, что американский лидер намерен выдвинуть на должность постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера.