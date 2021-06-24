Помощник Байдена обсудил с начальником Генштаба армии Израиля угрозы на Ближнем Востоке
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду провел встречу с начальником Генштаба Армии обороны Израиля Авивом Кохави. Об этом говорится в сообщении, распространенном Белым домом в среду вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Советник главы администрации США заверил, что президент Джо Байден готов оказывать поддержку безопасности Израиля и привержен дальнейшему укреплению оборонного партнерства между двумя странами. Официальные лица обсудили вызовы безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
Представители двух стран признали важность продолжения и расширения двусторонних консультаций по ряду стратегических задач, стоящих перед регионом.
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