США заявили, что не будут принимать решений по контролю над вооружениями без участия ЕС
Соединенные Штаты не будут принимать никаких решений в области контроля над вооружениями без участия Европы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Париже американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы будем руководствоваться простым принципом и ничего не станем делать без вашего участия", - сказал он. "Европейцы задействованы в наших дискуссиях о стратегической стабильности с Россией", - отметил глава американской дипломатии.
Лента новостей
В Дашогузском регионе Туркменистана возводится первый частный холодильный склад по хранению сельхозпродукции
ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях
В Азербайджане расширен список заболеваний для назначения инвалидности – глава парламентского комитета
ВБ и IFC работают с Азербайджаном над проектированием хорошо функционирующего оптового рынка электроэнергии (Эксклюзив)
IFC и ВБ могут сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив)
14 армянских террористов в Азербайджане могут приговорить к 20 годам тюрьмы или к пожизненному заключению (ФОТО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
В этом году азербайджанский народ отпразднует День Вооруженных сил с большой радостью и гордостью – Сахиба Гафарова
Повышены должностные оклады военных, служащих на освобожденных территориях Азербайджана - Распоряжение