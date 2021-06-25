США заявили, что не будут принимать решений по контролю над вооружениями без участия ЕС

Соединенные Штаты не будут принимать никаких решений в области контроля над вооружениями без участия Европы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Париже американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем руководствоваться простым принципом и ничего не станем делать без вашего участия", - сказал он. "Европейцы задействованы в наших дискуссиях о стратегической стабильности с Россией", - отметил глава американской дипломатии.