Пентагон сообщил, что США уведомили другие страны о нанесении авиаударов в Ираке и Сирии

Соединенные Штаты уведомили другие страны о нанесении в воскресенье авиаударов по объектам проиранских группировок в пограничном районе Сирии и Ирака. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона Джессика Макналти, отвечая на просьбу сообщить, уведомляла ли американская сторона Москву о своем решении, передает Trend.

"Президент [США Джо] Байден поручил своей администрации возродить и восстановить американские альянсы и партнерства. Для обеспечения защиты сил стран, представляющих [возглавляемую Вашингтоном международную антитеррористическую] коалицию, и из уважения к нашим союзникам и партнерам в регионе и за его пределами, мы направили уведомление о наших военных действиях. Я не собираюсь вдаваться в подробности наших дипломатических отношений", - отметила она, не уточнив, получила ли РФ соответствующее уведомление.