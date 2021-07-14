Цукерберг сократил свою долю в Facebook до 14%

Основатель Facebook Марк Цукерберг с ноября 2020 года почти каждый рабочий день продавал принадлежащие ему акции компании, в результате чего его доля сократилась до 14%. Об этом во вторник сообщил журнал Forbes со ссылкой на документы, поданные компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За период с 9 ноября 2020 года по настоящее время Цукерберг продал 9,4 млн акций, стоимость которых оценивается в $2,8 млрд. 90% выручки от продаж пришлись на его благотворительную организацию "Инициатива Чан-Цукерберга" (Chan Zuckerberg Initiative), около $200 млн после уплаты налогов американский предприниматель оставил себе, указывает Forbes. Таким образом доля главы Facebook в компании сократилась до 14%.

В 2015 году Цукерберг и его супруга учредили благотворительный фонд. Примерно тогда же пара обещала продать в течение жизни 99% своих активов в компании (на тот момент их акции оценивались в $45 млрд), отправив эти доходы на благотворительность, в том числе на образование и разработку лекарств. В 2016 году Цукерберг приступил к задуманному, пик этой активности пришелся на 2018 год, но в ноябре 2019 года миллиардер взял паузу.

По информации Forbes, представитель "Инициативы Чан-Цукерберга" не объяснил, почему в период с 2019 по 2020 год его организация совершила лишь одно пожертвование, но указал, что все мероприятия с ценными бумагами проходят в соответствии с утвержденным Цукербергом планом.

В 2012 году Facebook вышла на биржу, тогда основателю компании принадлежало 28% ее акций. С того момента Цукерберг и CZI продали более 132 млн ценных бумаг на сумму примерно $15 млрд. По оценкам Forbes, американский предприниматель оставил себе около $2,1 млрд.

Согласно данным журнала, на настоящий момент Цукерберг занимает пятое место в списке самых богатых людей планеты, его состояние составляет $127 млрд.