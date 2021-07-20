Джефф Безос благополучно вернулся после космического полета

Пассажирская капсула с миллиардером Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета в составе ракеты New Shepard, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Весь полет прошел автоматически и занял чуть меньше 11 минут.

Как и было рассчитано, через несколько минут после старта многоразовая одноступенчатая ракета поднялась на высоту 40 км, после чего от нее отделилась капсула с людьми.

Капсула, отсоединившись от своего носителя, поднялась выше условной границы космоса, это 100 км над уровнем моря. На этой высоте в распоряжении пассажиров New Shepard были несколько минут в невесомости.

Компанию в полете американскому предпринимателю составили его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Дэемен.

После успешной посадки ступень New Shepard и капсулу планируется использовать для следующих запусков. Повторить полет Безоса и его компаньонов можно за $500 тыс.