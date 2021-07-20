NASA поздравило компанию Безоса с успешным полетом New Shepard с пассажирами

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник поздравило компанию Blue Origin с успешным первым суборбитальным полетом корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди которых был миллиардер Джефф Безос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляем команду Blue Origin с первым полетом New Shepard с пассажирами на борту. Мы с нетерпением ждем будущих полетов с исследователями и грузами технологий, созданных при поддержке NASA, на борту", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Blue Origin во вторник осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди них, помимо Безоса, был его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.

Джефф Безос является владельцем Blue Origin, а также основателем корпорации Amazon. В составляемом агентством Bloomberg списке богатейших людей мира предприниматель занимает первое место. Его состояние превышает $200 млрд.