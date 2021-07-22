Байден рассказал, что осознал себя в полной мере президентом при встрече с Путиным

Президент США Джо Байден полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая в среду вечером на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо). Трансляция велась на телеканале CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю [о чем-то], то могу это сделать. <...> Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", - признался политик.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон планируют начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.