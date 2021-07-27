Общее число жертв обрушения дома во Флориде составило 98 человек

Число погибших при обрушении жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до 98. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на родственников одной из жертв, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, спасатели извлекли из-под завалов и опознали тело последней жертвы. Таким образом, общее число погибших составило 98.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, после чего на месте катастрофы был начат поиск тел погибших.