Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Калифорнии

Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли в результате крушения легкомоторного самолета при посадке в городе Траки (штат Калифорния). Об этом сообщило местное подразделение телекомпании Fox, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, самолет при посадке задел верхушки сосен, после чего упал на землю и загорелся. При падении самолет повредил линии электропередачи.

В понедельник калифорнийское подразделение телеканала CBS со ссылкой на пожарных и полицию информировало о крушении легкомоторного самолета недалеко от аэропорта Траки-Тахо.