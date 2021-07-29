Белый дом и сенаторы объявили о соглашении по инфраструктуре с инвестициями на $550 млрд

Белый дом и группа американских сенаторов от обеих партий достигли соглашения по инфраструктурному плану, который включает федеральные инвестиции в размере $550 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы американской администрации.

Как ожидается, Сенат начнет рассмотрение совместной инициативы вечером того же дня.

Соглашение предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд на программы транспортной безопасности, $39 млрд на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдет на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд, $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.