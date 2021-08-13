Блинкен и Остин заявили Гани, что США продолжают заботиться о безопасности Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с афганским президентом Ашрафом Гани заявили, что Вашингтон продолжает поддерживать безопасность страны и выступать за политическое решение конфликта. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, главы двух ведомств провели этот разговор, "чтобы подчеркнуть, что Соединенные Штаты продолжают заботиться о безопасности и стабильности Афганистана в условиях насилия со стороны [радикального движения] "Талибан"". "Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что США остаются привержены поддержке политического решения конфликта", - говорится в тексте.