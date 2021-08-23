ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 10 млн афганских детей

США 23 августа 2021 12:25 (UTC+04:00)
ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 10 млн афганских детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжит оказание в Афганистане гуманитарной помощи, в которой нуждаются около 10 млн детей. Об этом заявила в понедельник исполнительный директор фонда Генриетта Фор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша приверженность детям Афганистана является неизменной, и наша цель состоит в том, чтобы права каждого и всех из них реализовывались и защищались", - сказала она, подчеркнув, что ЮНИСЕФ "останется на месте сейчас и в ближайшее время".

"Сегодня около 10 млн детей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи для выживания. Около 1 млн детей, согласно прогнозам, в течение этого года столкнутся с острым недоеданием и могут умереть без лечения", - констатировала Фор. Она обратила внимание на тот факт, что, согласно оценкам, 4,2 млн юных афганцев не посещают школу, в том числе более 2,2 млн девочек. С января представители ООН задокументировали более 2 тыс. случаев нарушения прав детей в стране. Около 435 тыс. детей и женщин в Афганистане являются внутренне перемещенными лицами.

В ЮНИСЕФ исходят из того, что потребности в гуманитарной помощи в Афганистане в ближайшие месяцы вырастут из-за сильной засухи и тяжелых последствий пандемии коронавируса. "Это мрачная реальность, с которой сталкиваются афганские дети, и она остается таковой, независимо от нынешних политических событий и перемен в правительстве", - считает Фор. Исполнительный директор Детского фонда ООН призвала радикальное движение "Талибан" и другие стороны конфликта обеспечить ЮНИСЕФ и его партнерам по гуманитарной деятельности "безопасный, своевременный и беспрепятственный доступ к нуждающимся детям, где бы они ни находились".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие государства эвакуируют из республики своих граждан, работников посольств, а также сотрудничавших с западными дипломатами и военными афганцев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Скачайте приложение IATA Travel Pass перед вылетом и получите скидку на тест на COVID-19
Скачайте приложение IATA Travel Pass перед вылетом и получите скидку на тест на COVID-19
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)
Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив)
Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 228 новых случаев, 5 летальных исходов Кыргызстан 12:51
96% попавших в реанимацию с COVID-19 не были вакцинированы - TƏBİB Общество 12:48
Cлучаи выдачи поддельных COVİD- паспортов выявлены еще в ряде медучреждений Баку (ФОТО) Общество 12:44
Чехия исключила Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом Россия 12:28
В Грузии выявлено более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Грузия 12:26
ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 10 млн афганских детей США 12:25
В Азербайджане моллы и объекты общепита смогут посещать граждане, получившие первую дозу вакцины от COVID-19 - МВД Азербайджан 12:22
В Германии машинисты пассажирских поездов начали вторую за две недели забастовку Европа 12:08
Дельта-штамм стал причиной роста заражений COVID-19 в Сирии Арабские страны 12:06
Казахстан восстановит прямые рейсы в Великобританию Транспорт 12:06
Коронавирус в Израиле: Около 68 тысяч зараженных, за сутки умерли 48 больных COVID-19 Израиль 12:02
Уникальные фотографии из 100-летней истории Бакинской музыкальной академии (ФОТО) Культура 12:00
В Азербайджане производство компьютеров и электроники выросло в разы ИКТ 11:59
В Узбекистане выявлено еще 818 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 11:50
Назван объем добычи нефти на месторождениях запада Туркменистана Энергетика 11:46
Азербайджан рассматривает возможности участия в создании транспортной сети на территории других стран Транспорт 11:25
Порты Турции перевалили до 350 тыс. тонн грузов из Албании Турция 11:24
Растущие затраты столицы Узбекистана уравновешиваются умеренным уровнем долга - Fitch Ratings Узбекистан 11:12
Основатель азербайджанского портала по продажам страховых продуктов назвал его приоритетные цели Финансы 11:12
PayPal предоставит клиентам в Британии возможность производить операции с криптовалютой США 11:09
Идет подготовка к открытию текстильного комплекса в одном из регионов Туркменистана Строительство 10:53
Парламенты Грузии и Украины намерены расширить сотрудничество Бизнес 10:48
Пакистан и Индия возобновили выдачу виз дипломатам друг друга Другие страны 10:45
Стоимость железнодорожных грузоперевозок Азербайджана выросла почти на 14% Транспорт 10:42
Турецкий порт Бартин перевалил более 1 млн тонн грузов Турция 10:38
Стоимость морских грузоперевозок Азербайджана возросла Транспорт 10:27
Турецкий порт Искендерун принял более 2,5 тыс. судов Турция 10:16
В Туркменистане продлен тендер в рамках строительства аэропорта Тендеры 10:15
Азербайджан перешел на технологию связи нового поколения ИКТ 10:01
Число полностью вакцинированных граждан в Казахстане превысило 5 млн. Казахстан 09:55
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 09:55
В Оше произошло землетрясение силой в 3,5 балла Кыргызстан 09:54
В Москве безработица снизилась до минимальных показателей с апреля 2020 года Россия 09:53
SECO представит новую стратегию регионального сотрудничества для Южного Кавказа Бизнес 09:43
Количество действующих предприятий и организаций в Узбекистане за 6 лет увеличилось почти в 2 раза Бизнес 09:42
Названо число автокранов, переваленных портами Турции за 7 месяцев Турция 09:39
Порты Турции с начала года перевалили более 200 автобусов Турция 09:38
Нефть дорожает в рамках коррекции Энергетика 09:33
Учебный год в Израиле начнется 1 сентября Израиль 09:24
В аэропорту Кабула произошла перестрелка Другие страны 09:20
В Турции заметно выросло количество зарегистрированных азербайджанских компаний Турция 09:16
Названо число автотрейлеров, переваленных портами Турции за 7 месяцев Турция 09:00
Двенадцать скрипок Страдивари за $200 млн объединились для «самой дорогой музыки в мире» Культура 08:43
Торговое соглашение может улучшить экономические связи с Азербайджаном - Еврокомиссия Бизнес 08:15
Свыше 6,3 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 08:12
Спецпредставители США и Южной Кореи обсудили проблемы денуклеаризации и диалога с КНДР США 07:51
Аргентина получила бесплатно от Испании 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca Другие страны 07:30
ООН эвакуировала еще 120 своих сотрудников и других лиц из Афганистана Другие страны 07:06
В Гонконге распределено свыше 7 млн доз вакцин от ковида Другие страны 06:41
ФРГ за неделю эвакуировала из Кабула через Ташкент более 2 тыс. человек Узбекистан 06:17
"Аэрофлот" приостановил полеты в Бангкок до конца октября на фоне ситуации в Афганистане Транспорт 05:53
При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали шесть человек Другие страны 05:28
Почти 100 тыс. домов остались без света на востоке США из-за шторма "Генри" США 05:03
Кувейт одобрил транзит 5 тыс. человек, эвакуируемых из Афганистана в США Арабские страны 04:37
Великобритания эвакуировала из Афганистана почти 6 тыс. человек Другие страны 04:14
На Шри-Ланке запрещают «вождение» слонов в нетрезвом виде Другие страны 03:49
В Германии прошли акции с требованием дать убежище афганским беженцам Европа 03:24
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов Другие страны 02:57
Число погибших при наводнении в Теннесси увеличилось до 22 США 02:35
Матч чемпионата Франции прервали из-за нападения болельщиков на футболистов Европа 02:08
Египет полностью закрыл границу с сектором Газа Арабские страны 01:46
США с июля эвакуировали из Афганистана около 33 тыс. человек Другие страны 01:19
Министр обороны Египта направился в Москву для обсуждения военного сотрудничества с РФ Арабские страны 00:54
Британская королева распорядилась подготовиться к суду с принцем Гарри Европа 00:27
USAID оказывает поддержку Грузии в развитии энергосектора Энергетика 00:01
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении Политика 22 августа 23:59
Cуд отклонил иск против экс-президента Бразилии по делу о коррупции Другие страны 22 августа 23:48
"Ювентус" сыграл вничью с "Удинезе" в матче чемпионата Италии Спорт 22 августа 23:24
ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали немедленно начать поставку гуманитарной помощи в Афганистан Другие страны 22 августа 23:02
Иран и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере Иран 22 августа 22:37
В Афганистане в ближайшее время могут объявить о новом правительстве Другие страны 22 августа 22:13
Грузия и Украина надеются увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов в год Экономика 22 августа 21:55
Шторм "Генри" обрушился на восток США США 22 августа 21:54
"Челси" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии по футболу Спорт 22 августа 21:38
Сельджук Байрактар о роли беспилотников в победе Азербайджана в Отечественной войне Турция 22 августа 20:59
Эрдоган и Джонсон обсудили Афганистан Турция 22 августа 20:48
Власти Нью-Йорка не ждут катастрофических последствий от шторма "Генри" США 22 августа 20:34
Узбекистан и Россия подписали дорожную карту по реализации Меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров Узбекистан 22 августа 20:30
Глава Евросовета обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Турции Европа 22 августа 20:14
В Иране зафиксировано рекордное число летальных исходов от коронавируса Иран 22 августа 19:39
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 207 Другие страны 22 августа 19:23
Узбекистан получил еще 3 млн. доз вакцины ZF-UZ-VAC Узбекистан 22 августа 18:55
Азербайджанский борец победил армянского спортсмена и стал чемпионом мира Общество 22 августа 18:50
В Белом доме сообщили, что США 21 августа эвакуировали из Афганистана 7,8 тыс. человек США 22 августа 18:43
Грузия и Украина продолжают развивать стратегическое партнерство по всем направлениям - премьер-министр Украины Грузия 22 августа 18:16
В Азербайджане расширяются возможности в сфере P2P-платежей Экономика 22 августа 18:07
Меркель заявила, что ЕС не будет зависеть от импорта газа через 25 лет Европа 22 августа 18:03
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 22 августа 17:46
В Азербайджане за сутки выявлено 3 069 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 180 человек Общество 22 августа 17:27
Ливийская армия предотвратила теракт на востоке страны Арабские страны 22 августа 17:11
Талибы отпустили 80 сотрудников сил безопасности Афганистана Другие страны 22 августа 16:47
Россия подписала контракт с Индией на поставку 70 тысяч АК-103 Россия 22 августа 16:37
Состоялся брифинг для участников международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» Общество 22 августа 16:10
Азербайджанские миротворцы в Кабуле передали жителям продукты и вещи первой необходимости (ФОТО) Политика 22 августа 15:58
"Мы братья": азербайджанские и турецкие военные плечом к плечу выполняют свою миссию в Кабуле (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22 августа 15:55
Президент Ирана призвал Японию разморозить иранские средства в местных банках Иран 22 августа 15:50
Проходит встреча погранпредставителей Кыргызстана и Таджикистана Кыргызстан 22 августа 15:32
Не менее 20 человек погибли за последнюю неделю в аэропорту Кабула и его окрестностях Другие страны 22 августа 15:30
Грузия и Украина взаимно признали сертификаты о вакцинации от коронавируса Грузия 22 августа 15:01
Меркель прилетела в Киев с однодневным визитом Европа 22 августа 14:55
Все новости