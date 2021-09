Самый дорогой дом в США выставят на продажу

Застройщик Нил Ниами объявил дефолт по долгу в 165 миллионов долларов, который взял на строительство самого дорогого дома в США. Огромный особняк The One («Единственный») был передан в распоряжение Верховного суда округа Лос-Анджелес и будет выставлен на продажу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет CNBC.

В июле Верховный суд округа Лос-Анджелес постановил передать «мегадом» в конкурсное производство. В рамках этой процедуры собственность, владелец которой не выполнил свои долговые обязательства, передается судом частному управляющему, который готовит имущество к продаже. Управляющим в деле The One был назначен опытный юрист Теодор Лейнс, занимающийся спорами между корпорациями и банками.

Автор проекта The One Нил Ниами — медийная персона. На протяжении нескольких лет он проводил масштабную кампанию по рекламе особняка, называя его «миссией всей жизни» и «самым большим и дорогим домом во всей городской среде мира». Ниами продолжал накапливать долги, чтобы завершить проект и финансировать его рекламу, даже когда цены на недвижимость в мире начали падать. Согласно документации, поступившей в распоряжение суда, за последние четыре года Ниами и его компания LLC Crestlloyd получили займы на сумму более 165 миллионов долларов на строительство и продажу The One. Однако теперь «мегадом» продадут по гораздо более низкой цене, чем рассчитывал бывший владелец, считают эксперты по недвижимости. В 2017 году он планировал получить за особняк 500 миллионов долларов, но постоянно откладывал его презентацию на рынке из-за проблем с финансированием и изменения планов строительства.

The One — это огромное ультрасовременное поместье, расположенное на 3,2 гектара на вершине холма Bel Air с видом на Лос-Анджелес. В доме девять спален, несколько кухонь, ночной клуб, боулинг с четырьмя дорожками, гостиная, тренажерный зал, театр на 50 мест и подземный гараж с двумя поворотными кругами, вмещающий 50 автомобилей. Площадь главной спальни составляет 371,6 квадратных метра. В особняке расположены несколько бассейнов и джакузи, а на его территории выделена дорожка для бега. Кроме того, дом окружает ров, залитый водой. Все двери в доме электрические, а туалеты оснащены цифровым оборудованием.

Нил Ниами также планировал создать комнату с резервуарами для живых медуз, встроенными в стены, а также «ледяной бар», но реализация этих идей оказалась слишком дорогостоящей. «Есть много людей с большими деньгами — они хотят нечто, чего не может получить никто другой. Это [The One] оно», — говорил Ниами о своем проекте четыре года назад. Бывший владелец также рассказывал СМИ о планах превратить дом в площадку для выступлений и проведения мероприятий, а также предложил Netflix организовать в нем отдельное шоу.