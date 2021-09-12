США пожертвовали Кот-д'Ивуару более 350 тыс. доз вакцины Pfizer

США доставили в Кот-д'Ивуар более 350 тыс. доз вакцины от коронавируса американского фармацевтического концерна Pfizer. Об этом в субботу сообщил Госдепартамент США на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы [США] рады объявить о прибытии 373 230 доз вакцины от коронавируса Pfizer в Кот-д'Ивуар в рамках программы COVAX", - говорится в сообщении.

Вакцины предоставлены в рамках объявленной ранее президентом США Джо Байденом программы отправки американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX и напрямую в качестве помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Кот-д'Ивуаре выявлено 57 598 инфицированных коронавирусом, умерли 495 человек. Согласно информации ВОЗ, в стране, где проживают 25,7 млн человек, к настоящему времени сделано 1,3 млн прививок от инфекции.