Южная Корея и США обсудят вопросы обороны

Южная Корея и США в понедельник начинают двухдневные переговоры в сфере обороны, сообщило министерство обороны Республики Корея, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно сообщению, в ходе 20-го корейско-американского диалога по комплексной обороне (KIDD) обе стороны планируют обсудить "основные нерешенные вопросы безопасности", такие как оценка ситуации в области безопасности на Корейском полуострове и координация политики в отношении Северной Кореи.

Также будут обсуждаться переход оперативного управления южнокорейскими войсками из Вашингтона в Сеул (OPCON) и пути укрепления сотрудничества в области обороны между двумя странами, добавили в министерстве.

Уточняется, что стороны будут представлять замминистра обороны Южной Кореи Ким Ман Ки и заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Сиддхарт Мохандас.

Переговоры состоятся через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян может объявить об официальном окончании Корейской войны и обсуждать проведение межкорейского саммита, если Южная Корея будет обращаться с КНДР "со справедливостью" и взаимным уважением.