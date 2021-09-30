Военные США и КНР провели видеоконференцию по оборонной политике

Помощник министра обороны США по вопросам Китая Майкл Чейз и заместитель начальника Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Хуан Сюэпин 28 - 29 сентября в формате видеоконференции провели очередной раунд переговоров по оборонной политике. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил Пентагон.

"В ходе переговоров обе стороны провели откровенную, углубленную и открытую дискуссию по целому ряду вопросов, затрагивающих отношения США и КНР в области обороны", - говорится в сообщении.

"Американская сторона четко заявила о нашей приверженности соблюдению общих с нашими союзниками и партнерами принципов в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщил Пентагон.

Представитель американского Минобороны отметил, что "обе стороны подтвердили консенсус в отношении сохранения открытых каналов связи".

"Встреча является важным компонентом постоянных усилий администрации Байдена - Харрис (президент и вице-президент США - ИФ) по ответственному управлению конкуренцией между США и Китаем путем поддержания открытых линий связи с КНР", - подчеркивается в сообщении.