Байден и Си Цзиньпин могут провести саммит по видеосвязи в конце года

США и Китай достигли принципиальной договоренности по проведению двустороннего саммита по видеосвязи до конца года. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он рассказал журналистам о прошедших в Цюрихе переговорах, в которых приняли участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Представитель исполнительной власти проинформировал, что встреча длилась около шести часов. По словам американского чиновника, стороны провели прямые, широкомасштабные переговоры, которые отличались от тех, что прошли в марте в Анкоридже (штат Аляска).

Так, он назвал встречу в Цюрихе "наиболее обстоятельной" среди тех, что администрация Байдена проводила с представителями китайских властей. Кроме того, продолжил представитель исполнительной власти, эти переговоры являются важным шагом в "создании фундамента" для "активных дипломатических усилий", чтобы избежать просчетов, которые могут привести к тому, что конкуренция между двумя странами перерастет в конфликт.