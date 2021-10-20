Из-за угрозы взрыва в здании минтруда в Вашингтоне перекрыли улицы

Полиция Капитолия перекрыла несколько улиц в Вашингтоне из-за угрозы взрыва в здании минтруда США. Об этом в своем Twitter написал репортер портала Axios Эндрю Солендер, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По его словам, правоохранители рассылают сотрудникам уведомления о том, что перекрывают дороги в связи с «угрозой взрыва в Министерстве труда».

Ранее мужчина, угрожавший взорвать пикап у библиотеки Конгресса Соединенных Штатов, сдался полиции.

Как сообщалось, в центре Вашингтона на тротуаре припарковался черный пикап, водитель которого заявил полицейским, что у него в машине находится бомба.

Мужчина заявил о намерении привести взрывное устройство в действие. Он утверждал, что в его автомобиле находится «взрывное устройство с аммиачной селитрой, а детонатор чувствителен к звуку и сработает, если окна грузовика будут разбиты пулей или любым другим способом».

По его словам, другие машины в районе Капитолия также были заминированы. Он потребовал немедленного разговора с президентом США Джо Байденом по телефону, которого раскритиковал за «провал в Афганистане».