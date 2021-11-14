NYT: американские военные умолчали о повлекшем жертвы авиаударе в Сирии
Пентагон скрыл информацию об авиаударе в Сирии в 2019 году, который привел к значительным человеческим жертвам. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно проведенному изданием расследованию, 18 марта 2019 года американский истребитель F-15 по указу спецподразделения Task Force 9 скинул бомбу на толпу людей, находившихся в поле близ населенного пункта Эль-Багуз. По данным газеты, в результате авиаудара погибли 70 человек, однако последовавшие затем рапорты и доклады преуменьшали ущерб, независимое расследование инцидента было заморожено, авиаудар не предан широкой огласке.
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