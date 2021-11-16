Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму свыше $1 трлн

Президент США Джо Байден подписал в понедельник законопроект, предусматривающий капиталовложения в размере более 1 трлн долларов в развитие инфраструктуры страны. Трансляция ведется на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в текущем месяце данный план утвердила Палата представителей Конгресса США. Сенат одобрил инициативу в августе.

Общий объем запланированных расходов в развитие инфраструктуры США составляет 1,2 трлн долларов. План предусматривает в том числе выделение 110 млрд долларов на строительство мостов и дорог и 11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще 39 млрд долларов планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, 42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. 55 млрд долларов пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено 65 млрд, еще 73 млрд долларов планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.