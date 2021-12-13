Губернатор сообщил, что от урагана в Кентукки погибли более 100 человек
Губернатор Кентукки Энди Бешир в эфире телеканала CBS рассказал о последствиях урагана, который стал самым разрушительным в истории США, передает Trend со ссылкой на Газету.Ru.
«Это катастрофа, которую никто из нас никогда не видел. Насколько мне известно, мы потеряли более 80 человек, но число погибших перевалит за сотню», — сказал губернатор.
Бешир рассказал, что в результате бедствия оказались разрушены целые города: «Родной город моего отца был уничтожен наполовину. Мне тяжело это описать».
Сообщалось, что в городе Мэйфилд обрушилась крыша свечного завода, где находились более 100 человек. Губернатор сообщил, что спасатели не находили выживших под обломками уже несколько дней.
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