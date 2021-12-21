В Белом доме заявили, что Байден не собирается объявлять о "локдауне"

Президент США Джо Байден во вторник выступит с обращением к согражданам по поводу коронавируса COVID-19, в его планах нет объявления о "локдауне". Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявила представитель Белого дома Джен Псаки

"Это не будет обращением, в котором речь пойдет о "локдауне", - сказала она на брифинге.

Псаки пояснила, что Байден планирует в основном говорить о новых мерах по ускорению вакцинации и тестирования на COVID-19. Также президент собирается предупредить американцев, не желающих прививаться от коронавируса, о рисках для здоровья, с которыми они столкнутся.