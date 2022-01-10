В США 27 человек спасли с плавучего ледяного обломка

США 10 января 2022 01:25 (UTC+04:00)
В США 27 человек спасли с плавучего ледяного обломка

Власти сообщают, что 27 человек были спасены c плавучего куска льда, который оторвался от берега в бухте Грин-Бей в восточном Висконсине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал ABC News.

Как заявили в управлении шерифа округа Браун, многие из спасенных людей в момент инцидента занимались подледной рыбалкой.

Власти заявили, что люди находились на оторвавшемся ледяном обломке около полтора часа. По мнению властей, кусок льда оторвался от береговой линии из-за проходившей поблизости баржи.

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