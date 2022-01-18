Власти американского города оплатили бездомным отель

Мэр города Бостон и член городского совета Мишель Ву поручила очистить город от лагерей бездомных. В отличие от своего предшественника Ву прислушалась к призывам активистов и обеспечила оставшихся без дома людей новым местом жительства. Об этом сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Первыми участниками инициативы Ву стали жители палаточного городка Mass. and Cass. Их переселили в шестиэтажный отель Best Western Plus Boston Hotel, оплаченный властями до конца года. Один номер с общей ванной делят два человека.

Помимо жилья бездомные получат помощь от социальных работников. При этом заселенных в отель людей не будут выгонять за употребление алкоголя и наркотиков. Именно последний фактор кажется властям американского города ключом к решению проблемы, так как многие зависимые избегают приютов из-за невозможности покинуть их ночью ради получения дозы.

Согласно плану Ву, бездомные проведут в отеле полгода, после чего их переселят во временное жилье для нуждающихся. Большинство граждан поддерживают действия мэра, но есть и недовольные. Проживающие неподалеку от отеля люди раскритиковали инициативу властей, отметив, что Ву обращает недостаточно внимания на проблемы наркотической зависимости и преступности среди жителей Mass. and Cass.