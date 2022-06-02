Пентагон начал производство самолетов шестого поколения NGAD

Программа создания самолета шестого поколения NGAD (Next-Generation Air Dominance) перешла в стадию разработки и развития производства (EMD — Engineering and Manufacturing Development). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

По словам Кендалла, предыдущая фаза длилась с 2015 года и предполагала разработку ключевых технологий, необходимых для создания самолета. Сейчас она завершена, и участники программы переходят к разработке технологий производства самолетов, которые рассматриваются как «семейство систем», включающих как пилотируемые, так и беспилотные аппараты.

Кендалл отметил, что следующая фаза — IOC (Initial Operational Capability), подразумевающая начало эксплуатации и испытаний готовых машин, начнется до конца десятилетия.

При этом программа NGAD рискует стать одной из самых дорогих в истории. Только в 2023 году расходы на нее превышают $1,7 млрд, которые ВВС запросил у конгресса. Ожидается, что каждый самолет будет стоить несколько сотен миллионов долларов.