ExxonMobil предлагает ввести в США режим ЧС для стабилизации цен на топливо

Американская корпорация ExxonMobil считает, что правительству США следует ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы стабилизировать цены на топливо. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду в ответ на письмо президента США Джо Байдена, в котором он призвал крупнейшие нефтяные компании страны представить решения по сдерживанию цен на топливо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В краткосрочной перспективе правительство США могло бы принять меры, которые обыкновенно используются в чрезвычайных ситуациях. Например, отменить положения закона Джонса (запрещает каботажные перевозки произведенных в США товаров судами под иностранным флагом) и отказаться от некоторых спецификаций топлива, чтобы увеличить поставки. В долгосрочной перспективе администрации следует стимулировать инвестиции в сектор путем проведения четкой и последовательной политики",- говорится в заявлении.

ExxonMobil также призвала власти содействовать разработке ресурсов США и отметила, что рассчитывает на поддержку администрации в вопросах обслуживания и сдачи в аренду необходимой инфраструктуры, в частности, трубопроводов.

В своем письме Байден призвал крупнейшие нефтяные компании страны увеличить мощности и объемы производства, а также представить решения по сдерживанию цен на топливо. По словам президента США, текущая "прибыль нефтяных компаний, значительно превышающая норму, неприемлема". Байден заявил о готовности "использовать все разумные и соответствующие средства федерального правительства для увеличения мощностей и объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах в ближайшей перспективе".

Байден 31 марта объявил, что США будут высвобождать из своего стратегического национального резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода в целях снижения цен на бензин в стране. При этом Минэнерго США будет использовать доходы от продажи нефти из своего резерва для покупки энергоносителя и его пополнения в последующие годы.

Рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы, максимумы обновляются уже четвертую неделю подряд. Это происходит на фоне повышения мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять тенденции. Во время выступления в Белом доме на прошлой неделе Байден признал, что администрация США вряд ли сможет в краткосрочной перспективе обеспечить снижение в стране стоимости бензина и продуктов питания.