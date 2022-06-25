Избежать рецессии в США будет все труднее - глава МВФ

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что избежать рецессии в Соединенных Штатах будет все сложнее. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции директор-распорядитель международной организации Кристалина Георгиева, представляя в Вашингтоне ежегодный доклад по состоянию американской экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается. Мы должны признать неопределенность текущей ситуации", - отметила она.