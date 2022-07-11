Байден заявил, что "полон решимости" запретить штурмовое оружие в США

Президент США Джо Байден заявил, что страна «переполнена оружием войны» и что он «полон решимости» запретить его. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Reuters.

"Я не собираюсь останавливаться, пока мы не сделаем это", — заявил Байден, выступая в Белом доме.

Штурмовым оружием считается ручное автоматическое огнестрельное стрелковое оружие, предназначенное для поражения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать высокую плотность огня.

Как говорится в заявлении Белого дома, Байден "добился исторического прогресса в сокращении насилия с применением огнестрельного оружия» и что его администрация "предприняла больше мер по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия, чем любой другой президент".