Байден отправится в ближневосточное турне

Президент США Джо Байден во вторник начинает первое после вступления в должность ближневосточное турне, с 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Американский лидер дал понять, что считает поездку важной с точки зрения противостояния России и Китаю и намерен добиваться от арабских государств наращивания добычи нефти для снижения ее стоимости, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Байден в статье, опубликованной в газете The Washington Post 9 июля, разъясняя цели предстоящей поездки, отметил, что энергоресурсы Ближнего Востока "жизненно важны для смягчения воздействия на глобальные поставки", которое якобы оказывает специальная военная операция РФ на Украине. "Нам необходимо противостоять российской агрессии, сделать так, чтобы мы находились в наилучшем положении для того, чтобы одержать верх в соперничестве с Китаем <...>", - отметил американский лидер. По его словам, для этого США необходимо взаимодействовать с рядом государств, в том числе с Саудовской Аравией.