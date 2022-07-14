Starship может отправиться в орбитальный полет в августе - Маск

Первый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship, возможно, состоится уже в августе, сообщил основатель компании SpaceX предприниматель Илон Маск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если тестирование пройдет хорошо, то уже в следующем месяце", - написал Маск в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей социальной сети о готовности корабля к отправке на околоземную орбиту.

Во вторник по московскому времени в ходе испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy для Starship в американском штате Техас произошли взрыв и пожар. Маск отметил тогда, что проблема возникла при запуске двигателя, и добавил, что ракета получила лишь незначительные повреждения.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.