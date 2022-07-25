США рассматривают возможность объявить оспу обезьян ЧС в сфере здравоохранения

Представители американской администрации рассматривают возможность объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в США. Об этом сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Соединенных Штатах <...> сейчас мы рассматриваем возможность того, что министерство здравоохранения и социальных служб может объявить "чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения", но это действительно зависит о того, что мы сможем делать", - сказал Джа в интервью телекомпании CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

По его словам, в США более 2 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Американские власти вместе с тем нарастили масштабы вакцинации и тестирования, а в будущем собираются рассматривать "возможные варианты реализации политики" в этой сфере. Специалист выразил уверенность, что вспышку оспы обезьян удастся "сдержать", благодаря доступности тестов.