Байден рассчитывает провести телефонную беседу с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что рассчитывает провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином на текущей неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Таковы мои ожидания, но я дам вам знать, когда все будет согласовано", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США работает над организацией телефонного разговора глав двух государств. Позднее Байден подтвердил журналистам, что в ближайшее время рассчитывает поговорить с китайским лидером.

16 ноября 2021 года Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки. Последний разговор лидеров двух стран состоялся 18 марта, он прошел в формате видеоконференции.