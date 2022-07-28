Блинкен рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается в ближайшие дни провести разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом, как , передает Trend со ссылкой на Интерфакс, он сообщил журналистам в Госдепартаменте.

Блинкен намерен обсудить с Лавровым судьбу задержанных в России американцев и тему экспорта украинского зерна.

"Я подниму вопрос, который является приоритетом для нас. Это освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - указал он.

По его словам, американская сторона несколько недель назад сделала Москве предложение, которое может содействовать их освобождению. Представители Москвы и Вашингтона постоянно контактируют и обсуждают это предложение.

14 июля представитель МИД Мария Захарова сказала, что Москва готова к предметной работе по возможному обмену с США заключенными, но призывает Вашингтон не спекулировать на этой теме и не поднимать шумиху в СМИ.