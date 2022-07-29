Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор. Об этом сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа", - заявил дипломат.

Согласно изложенной им информации, стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ.

Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти РФ принять предложение США по обмену заключенными, отказался уточнить реакцию Москвы.