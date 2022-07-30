В США установили статую актерам сериала "Во все тяжкие"

Статуя актеров Брайана Крэнстона и Аарона Пола, сыгравших главные роли в сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008-2013), была торжественно представлена в пятницу в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), где, по сценарию, происходили основные события картины. Об этом, как передает Trend со ссылкой ТАСС, сообщило агентство Associated Press.

Церемонию открытия установленного в местном конференц-центре монумента посетили местные политики, а также актеры сериала и его режиссер и сценарист Винс Гиллиган. Статуя изображает в бронзе Крэнстона и Пола в образе персонажей сериала - Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. Они стоят рядом друг с другом.

Мэр Альбукерке Тим Келлер отметил, что популярность сериала привлекла в город новые инвестиции. "Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие", - сказал он.

В свою очередь член местного заксобрания Род Монтойя критически отнесся к установке монумента, так как, по его мнению, увековечивание персонажей, связанных с производством наркотиков, посылает обществу неверный сигнал. "Я рад за штат Нью-Мексико <...>. Но неужели мы идем по пути прославления производителей метамфетамина?" - приводит его слова агентство