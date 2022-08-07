США запланировали принять участие в военных учениях Индии

США планируют отправить военных для участия в учениях Индии "Военная практика", которые пройдут в районе Аули, индийского штата Уттаракханд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил телеканал CNN.

Аули расположен на высоте около 3 тысяч метров, в ходе маневров будет отрабатываться ведение боевых действий на большой высоте, говорится в сообщении со ссылкой на заявление высокопоставленного офицера индийской армии.

Представитель Минобороны США сообщил CNN, что партнерство с Индией является "одним из наиболее важных элементов нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

"Одним из важных элементов этих более широких усилий являются учения и учебные мероприятия, и "Военная практика" одно из таких ежегодных двусторонних учений, направленных на улучшение взаимодействия и укрепление наших соответствующих возможностей для решения целого ряда проблем региональной безопасности", - сказал представитель Пентагона.