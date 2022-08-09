В дата-центре Google в США произошла авария

Инцидент, связанный с электричеством, произошел в дата-центре компании Google в городе Каунсил-Блаффс штата Айова. Три человека находятся в критическом состоянии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал KITV со ссылкой на экстренные службы.

По их информации, три человека были госпитализированы в медицинском центре штата Небраска, находящемся в соседнем с Каунсил-Блаффс городе Омаха (штат Небраска). Все пострадавшие получили тяжелые ожоги, однако находятся в сознании.

Информация касательно причин инцидента не поступала.

Ранее сервис Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о масштабном сбое в работе сервисов Google. Большинство жалоб касалось работы поисковой системы.