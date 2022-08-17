Байден подписал пакет инициатив на $430 млрд, направленных на борьбу с инфляцией в стране

Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом пакет мер, направленных на снижение инфляции в стране и предусматривающих выделение $430 млрд, в том числе на инициативы в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

Законопроект включает целый ряд мер, в том числе направленных на сокращение дефицита федерального бюджета, снижение расходов граждан на здравоохранение и противодействие изменению климата. Кроме того, предусматривается повышение налогообложения крупных корпораций, что должно частично обеспечить поступление средств, необходимых для предлагаемых программ. Власти США рассчитывают, что все эти меры в перспективе позволят снизить инфляцию в стране.

В поддержку указанных шагов выступает правящая Демократическая партия. Республиканцы же после одобрения пакета Конгрессом заявляли, что продолжают считать ошибочными включенные в пакет инициатив крупные расходы.

Изначально демократы планировали принять законопроект примерно на $3,5 трлн, но из-за разногласий в партии, которые сохранялись последние полтора года, они решили сократить его объем.