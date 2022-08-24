Первая леди США вновь сдала положительный тест на коронавирус

Первая леди США Джилл Байден в среду вновь получила положительный тест на коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на заместителя руководителя ее пресс-службы Келси Донохью.

По ее словам, у первой леди не наблюдается возвращение симптомов. Кроме того, все лица, контактировавшие с Джилл Байден, были уведомлены о результатах теста, отметила она.

В свою очередь представитель Белого дома сообщил в распространенном в среду заявлении, что результат взятого в среду антигенного теста президента США Джо Байдена был отрицательным. В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США Байден в течение 10 дней будет носить маску в помещении и во время контактов с другими людьми. В Белом Доме подчеркнули, что тестирование президента на коронавирус будет проводиться чаще.

Пресс-служба первой леди США 21 августа сообщила, что результаты двух ее последних тестов на коронавирус были отрицательными. О том, что Джиллл Байден заразилась коронавирусом, стало известно 16 августа.