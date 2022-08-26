США учредят должность посла по делам Арктики

Власти США планируют учредить должность посла по особым поручениям в Арктическом регионе, сообщает в пятницу госдеп, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Президент планирует сделать более значимой позицию координатора по вопросам Арктики, назначив посла по особым поручениям в Арктическом регионе при условии получения рекомендаций и согласия Сената", - говорится в заявлении госдепа.

Отмечается, что в обязанности посла войдут продвижение американской политики в регионе, коммуникация с коллегами из арктических и не арктических стран, а также с коренными народами и сотрудничество с заинтересованными сторонами внутри страны, включая правительства штатов, местные власти и других.

США являются одним из восьми арктических государств наравне с Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией и Швецией.