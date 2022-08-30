Первая леди США выздоровела после повторного заражения коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден выздоровела после повторного заражения коронавирусом и вскоре вернется в Вашингтон из Делавэра. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает ее пресс-секретарь Элизабет Александер.

«Первая леди получила отрицательный тест на COVID-19 и вернется в Вашингтон во вторник, 30 августа», — говорится в сообщении.

Первый раз Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус 15 августа и ушла на самоизоляцию. Тесты от 21 августа показали отрицательный результат, однако 24 августа сообщалось, что первая леди снова сдала положительный тест на коронавирус, при этом у нее отсутствуют симптомы COVID-19. Глава ее пресс-службы Келси Донохью уточнила, что все люди, которые контактировали с первой леди, были проинформированы о результатах теста.

Американский президент Джо Байден заболел 21 июля и пропил пятидневный курс препарата Paxlovid, после чего анализ показал, что он выздоровел. 27 июля он вернулся к работе в очном режиме. Однако 30 июля американский лидер вновь сдал положительный тест, что медики объяснили теорией «рикошета».