Госсекретарь США приветствовал назначение Абдулая Батили главой миссии ООН в Ливии

США приветствуют назначение сенегальского дипломата Абдулая Батили специальным представителем генсека ООН и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Об этом заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США окажут полную поддержку спецпредставителю Батили в его посредничестве в политическом процессе, возглавляемом Ливией, мы призываем международное сообщество слаженно работать со спецпредставителем", - говорится в письменном заявлении главы американской дипломатии.

Он призвал Батили "уделить первоочередное внимание усилиям по обеспечению прозрачности и подотчетности в государственных институтах Ливии, а также работе миссии ООН по наблюдению за прекращением огня по мере того, как она помогает Совместному военному комитету "5+5" (по пять военных представителей от западного и восточного регионов Ливии) в осуществлении контроля за немедленным выводом всех иностранных сил" из Ливии.