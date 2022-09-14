Минобороны США заказало ПЗРК Javelin для поставок в Иорданию и Литву на $311 млн

Армия США заключила контракт с американским совместным предприятием Raytheon - Lockheed Martin Javelin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму более $311 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Совместное предприятие] Raytheon - Lockheed Martin Javelin в [городе] Тусон в штате Аризона получило контракт в размере $311,12 млн на производство Javelin", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Минобороны США.

Производимые ракетные комплексы будут поставляться в Иорданию и Литву, добавили в ведомстве. По предварительным оценкам, контракт будет полностью выполнен к 30 ноября 2026 году.